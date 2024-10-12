Омск-Информ
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·Авто

Движение запретили из-за плохой погоды.
В Тюменской области вновь открыли трассу Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск. Проезд разрешили для всех видов транспорта.
Напомним, ограничения ввели из-за сильного ветра и метели. Наряды ДПС в Ишимском районе не пропускали машины в Курганскую область, направляя их на трассу Тюмень – Омск. В Бердюжском районе сотрудники ГИБДД формировали колонны транспорта по 10–15 машин и пропускали их через каждые 20 минут. Также движение организовали со стороны Курганской области.
·Авто

Движение запретили из-за плохой погоды.
В Тюменской области вновь открыли трассу Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск. Проезд разрешили для всех видов транспорта.
Напомним, ограничения ввели из-за сильного ветра и метели. Наряды ДПС в Ишимском районе не пропускали машины в Курганскую область, направляя их на трассу Тюмень – Омск. В Бердюжском районе сотрудники ГИБДД формировали колонны транспорта по 10–15 машин и пропускали их через каждые 20 минут. Также движение организовали со стороны Курганской области.