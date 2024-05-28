Авария произошла по улице 10 лет Октября. Виновником происшествия стал 34-летний мужчина, который не пропустил иномарку на перекрестке.

Авария произошла по улице 10 лет Октября. Виновником происшествия стал 34-летний мужчина, который не пропустил иномарку на перекрестке.

Сегодня, 28 мая, около 17 часов в центре Омска произошло ДТП, в котором пострадала 65-летняя местная жительница.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, авария случилась на улице 10 лет Октября возле общественной остановки «6-я Линия». 34-летний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» при повороте налево не пропустил машину «Хендай Солярис», за рулем которой была 42-летняя женщина, и столкнулся с ней. После этого «Хендай» выехал на тротуар вблизи остановки и допустил наезд на стойку дорожного знака, а затем и на пешехода.

В результате аварии пенсионерку доставили в больницу. Сейчас по факту инцидента стражи порядка организовали проверку.