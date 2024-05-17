ДТП произошло на пересечении улиц Красный Путь и Фрунзе. Одну из пассажирок троллейбуса отвезли в больницу.

ДТП произошло на пересечении улиц Красный Путь и Фрунзе. Однйу из пассажирок троллейбуса отвезли в больницу.

Вчера, 16 мая, около часа дня в Омске в районе пересечения улиц Красный Путь и Фрунзе произошло ДТП, в котором пострадал человек.

Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, 51-летний водитель автомобиля «Ниссан» при повороте направо не занял крайнее положение и столкнулся с троллейбусом № 4. В салоне общественного транспорта находилось 10 человек.

В результате происшествия в больницу была доставлена одна из пассажирок троллейбуса – 84-летняя женщина.

По факту аварии стражи порядка организовали проверку.