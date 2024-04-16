На набережной в центре города появились огромные ямы. С каждым днем территория становится все более опасной для омичей.

На набережной в центре города появились огромные ямы. С каждым днем территория становится все более опасной для омичей.

В Омске возле гостиницы «Маяк» постепенно разрушается набережная Оми. С приходом весны на территории вновь провалилась тротуарная плитка. Посреди пешеходной зоны образовались огромные ямы.

Опасная зона для омичей огорожена, на ней даже выставлена табличка «Вход запрещен!». Однако по территории может пройтись каждый желающий. Ограждение тоже нуждается в ремонте. От сильного ветра его шатает в разные стороны.

Большие ямы на набережной можно заметить сразу же после спуска. Правда для безопасности горожан их огородили более надежной конструкцией.

По словам омичей, это уже не первый раз, когда на этой набережной возникли такие провалы. Тротуарная плитка проваливается каждый год, и никто ремонтировать территорию не собирается.

Как заявили в мэрии города РИА «Омск-информ», часть набережной, где появились ямы, не является муниципальной территорией. Поэтому городская администрация никакого отношения к ней не имеет. А вот ограждения выставили именно городские структуры в целях безопасности.

Когда отремонтируют опасную зону, остается неизвестным.