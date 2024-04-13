Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Потепление в регионе ожидается с 25 апреля. Столбик термометра будет подниматься до +27 градусов.

По данным синоптиков, второй месяц весны в Омске завершится летней погодой. Начиная с 23 апреля в регионе обещают потепление до +24 градусов. А 25 апреля температура воздуха в городе поднимется до +27 градусов.

Сейчас в Омской области стоит пасмурная погода: идут дожди, а местами и снег. Как рассказала начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко, непогоду в регион принесла циркуляция очередного обширного атлантического циклона. Осадки продлятся до 15 апреля.

·Общество

Потепление в регионе ожидается с 25 апреля. Столбик термометра будет подниматься до +27 градусов.

По данным синоптиков, второй месяц весны в Омске завершится летней погодой. Начиная с 23 апреля в регионе обещают потепление до +24 градусов. А 25 апреля температура воздуха в городе поднимется до +27 градусов.

Сейчас в Омской области стоит пасмурная погода: идут дожди, а местами и снег. Как рассказала начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко, непогоду в регион принесла циркуляция очередного обширного атлантического циклона. Осадки продлятся до 15 апреля.