Омск-Информ
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·Общество

Хорошая погода в регионе начнет налаживаться с 18 апреля. Она придет с юга Казахстана.

К концу этой недели синоптики пообещали омичам потепление. Хорошая погода в регионе начнет налаживаться с 18 апреля. К выходным температура воздуха составит до +25 градусов. Теплый воздух придет с юга Казахстана.

Однако после этого снова наступит похолодание, и будет стоять пасмурная погода. Столбик термометра опустится до –2 градусов, а в начале мая пройдут дожди.

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·Общество

Хорошая погода в регионе начнет налаживаться с 18 апреля. Она придет с юга Казахстана.

К концу этой недели синоптики пообещали омичам потепление. Хорошая погода в регионе начнет налаживаться с 18 апреля. К выходным температура воздуха составит до +25 градусов. Теплый воздух придет с юга Казахстана.

Однако после этого снова наступит похолодание, и будет стоять пасмурная погода. Столбик термометра опустится до –2 градусов, а в начале мая пройдут дожди.

2186