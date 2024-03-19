Уже в эту субботы омичей ждет потепление. Синоптики пообещали +8 градусов.

Уже в эту субботы омичей ждет потепление. Синоптики пообещали +8 градусов.

Руководитель Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко рассказала, какая погода ждет омичей в ближайшие дни и в апреле. Так, по словам Криворучко, уже на этой неделе в регион придет потепление.

Завтра, 20 марта, жителей региона ждут небольшие осадки – мокрый снег. Ночью температура воздуха опустится до –15 градусов, а днем будет +1 градус. 21 и 22 марта осадки в области прекратятся. Столбик термометра поднимется до +2 градусов. 23 марта омичам обещают +8 градусов. В этот день благодаря циклону в регионе будет преобладать теплая воздушная масса.

В апреле средняя температура воздуха будет около нормы. Осадков и вовсе практически не ожидается.