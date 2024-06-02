Омск-Информ
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·Общество

После долгой прохладной погоды в регион пришло потепление. Сегодня целый день будет светить солнце, а температура воздуха составит +20 градусов.

Синоптики рассказали, какая погода ждет омичей сегодня, 2 июня. Спустя долгое время в регион наконец-то пришло тепло. Целый день для жителей города будет светить солнце.

Температура воздуха утром составит +8 градусов, днем +20 градусов, а вечером +17 градусов.

·Общество

После долгой прохладной погоды в регион пришло потепление. Сегодня целый день будет светить солнце, а температура воздуха составит +20 градусов.

Синоптики рассказали, какая погода ждет омичей сегодня, 2 июня. Спустя долгое время в регион наконец-то пришло тепло. Целый день для жителей города будет светить солнце.

Температура воздуха утром составит +8 градусов, днем +20 градусов, а вечером +17 градусов.