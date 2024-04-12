Омск-Информ
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·Общество

Непогоду в регион принесла циркуляция очередного обширного атлантического циклона.
Вчера вечером в Омской области прошел снег, временный снежный покров составил 1–5 см. Ночью температура местами опускалась до –10°. Начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко отметила, что непогоду в регион принесла циркуляция очередного обширного атлантического циклона.
– В субботу, 13 апреля, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха продолжит повышаться ночью до +2…+7°, днем до +9…+14°. В воскресенье, 14 апреля, в зоне активного атмосферного фронта пройдут осадки разной интенсивности в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью +3…+8°, по северо-западу до –2°, днем +8…+13°, в северных районах до +3°, – отметила Криворучко.
Осадки в регионе в виде снега и дождя продлятся до 15 апреля. Днем в этот день столбик термометра поднимется до +2…+7°.
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·Общество

Непогоду в регион принесла циркуляция очередного обширного атлантического циклона.
Вчера вечером в Омской области прошел снег, временный снежный покров составил 1–5 см. Ночью температура местами опускалась до –10°. Начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко отметила, что непогоду в регион принесла циркуляция очередного обширного атлантического циклона.
– В субботу, 13 апреля, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха продолжит повышаться ночью до +2…+7°, днем до +9…+14°. В воскресенье, 14 апреля, в зоне активного атмосферного фронта пройдут осадки разной интенсивности в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью +3…+8°, по северо-западу до –2°, днем +8…+13°, в северных районах до +3°, – отметила Криворучко.
Осадки в регионе в виде снега и дождя продлятся до 15 апреля. Днем в этот день столбик термометра поднимется до +2…+7°.
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