Каждая ступенька снабжена своей нотой и интерактивной подсветкой. Еще пару дней назад арт-объект выглядел обшарпанным.

Каждая ступенька снабжена своей нотой и интерактивной подсветкой. Еще пару дней назад арт-объект выглядел обшарпанным.

В подземном пешеходном переходе на Любинском проспекте в Омске снова заработала музыкальная лестница. Каждой ступеньке соответствует своя нота, кроме того, сооружение оборудовали интерактивной подсветкой.

Любопытный арт-объект, появившийся в Омске в прошлом году, консервировали на зиму, сообщает телеграм-канал omsk_putevoditel.

Интересно, что несколько дней назад, когда обозреватель «Омск-информа» изучал состояние пешеходных подземных переходов, ничто не предвещало открытия музыкальной лестницы. Вероятно, объект оперативно привели в порядок.