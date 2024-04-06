Депутат Госдумы считает, что заявление о строительстве Ильинской церкви на месте памятника Ленину приведет к расколу жителей Омска.

Депутат Госдумы считает, что заявление о строительстве Ильинской церкви на месте памятника Ленину приведет к расколу жителей Омска.

Заявление митрополита Дионисия о том, что на том месте в центре Омска, где сейчас стоит памятник Владимиру Ленину, нужно восстанавливать Ильинскую церковь, прокомментировал депутат Госдумы от КПРФ Андрей Алехин. Парламентарий весьма резко отреагировал на слова представителя Церкви.

– Рассматриваю заявление Дионисия о необходимости восстановления Ильинской церкви и, соответственно, сноса памятника В. И. Ленину как экстремистское, направленное на раскол жителей города Омска, на рост социальной напряженности. Такие заявления тем более недопустимы во время войны коллективного Запада против России, когда, как никогда, требуется единство общества, – приводит слова Алехина пресс-служба Омского обкома КПРФ.

Как заявил депутат, культовых, православных учреждений в центре Омска более чем достаточно, а подавляющее большинство омичей, по его мнению, выступают против строительства очередного храма. Также Алехин напомнил, что бендеровцы начинали захват власти на Украине со сноса памятников Ленину, а также памятников героям Гражданской и Великой Отечественной войн.

Парламентарий подчеркнул, что коммунисты не отдадут Ленинскую горку.