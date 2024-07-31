Омск-Информ
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·Политика

Лидер местного обкома КПРФ Андрей Алехин подчеркнул, что представители партии не отдадут место, где стоит памятник Ленину.

Депутат Госдумы, первый секретарь Омского обкома КПРФ Андрей Алехин прокомментировал заявление экс-губернатора Леонида Полежаева по поводу Ильинского собора. Бывший глава региона вынашивает планы сделать голограмму – световую проекцию храма, чтобы «омичи увидели, каким величественным и красивым может стать это место».

Как отметил Алехин, омские коммунисты намерены биться за Ленинскую горку и не отдадут ее даже голограмме собора.

– Я не совсем представляю, что это такое и как будет выглядеть. Но Ленинскую горку отдавать мы не будем, – сказал депутат в комментарии порталу «Город55».

Он также добавил, что перенос памятника Ленину ради восстановления собора по факту означает его снос. Допустить этого омские коммунисты категорически не могут.

·Политика

Лидер местного обкома КПРФ Андрей Алехин подчеркнул, что представители партии не отдадут место, где стоит памятник Ленину.

Депутат Госдумы, первый секретарь Омского обкома КПРФ Андрей Алехин прокомментировал заявление экс-губернатора Леонида Полежаева по поводу Ильинского собора. Бывший глава региона вынашивает планы сделать голограмму – световую проекцию храма, чтобы «омичи увидели, каким величественным и красивым может стать это место».

Как отметил Алехин, омские коммунисты намерены биться за Ленинскую горку и не отдадут ее даже голограмме собора.

– Я не совсем представляю, что это такое и как будет выглядеть. Но Ленинскую горку отдавать мы не будем, – сказал депутат в комментарии порталу «Город55».

Он также добавил, что перенос памятника Ленину ради восстановления собора по факту означает его снос. Допустить этого омские коммунисты категорически не могут.