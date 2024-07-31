Лидер местного обкома КПРФ Андрей Алехин подчеркнул, что представители партии не отдадут место, где стоит памятник Ленину.

Депутат Госдумы, первый секретарь Омского обкома КПРФ Андрей Алехин прокомментировал заявление экс-губернатора Леонида Полежаева по поводу Ильинского собора. Бывший глава региона вынашивает планы сделать голограмму – световую проекцию храма, чтобы «омичи увидели, каким величественным и красивым может стать это место».

Как отметил Алехин, омские коммунисты намерены биться за Ленинскую горку и не отдадут ее даже голограмме собора.

– Я не совсем представляю, что это такое и как будет выглядеть. Но Ленинскую горку отдавать мы не будем, – сказал депутат в комментарии порталу «Город55».

Он также добавил, что перенос памятника Ленину ради восстановления собора по факту означает его снос. Допустить этого омские коммунисты категорически не могут.