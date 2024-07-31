Президент фонда «Духовного наследия» Леонид Полежаев объяснил, что мешает воссозданию храма.

В большом интервью первый губернатор Омской области, президент фонда «Духовное наследие» Леонид Полежаев раскритиковал предшественника митрополита Дионисия, Владимира, не пожелавшего восстанавливать Ильинский собор. Сейчас в этой локации стоит памятник Ленину. По его мнению, это не просто храм.

– Он не просто скептически, скорее отрицательно относился. Он противником был. Так и говорил, что зачем нам этот собор? Там прихода не будет, доходов не будет. А я не понимал, а при чем тут доход? Идея же в том, чтобы сделать на этом месте скорее Центр православной культуры Приртышья, – рассказал Полежаев. – Это очень важный элемент духовной культуры Сибири, переселенческой Сибири. Это, по сути, миссионерская деятельность церкви, начиная с 17 века. Вот это интересно. Да, службы можно там вести, как в Исаакиевском соборе в Петербурге, но можно и просто зайти, «обрести контекст».

Глава фонда назвал условия для воссоздания собора. Он настроен решительно.

– Но там Ленин же, Ленин! Ну как это? Покуситься на «святое»! Я не раз говорил, что два условия нужны, чтобы вернуть Омску храм его покровителя Святого Илии Пророка. Политическая воля и деньги, – заявил Полежаев. – Причем с деньгами проще. Они как-то, знаете, когда ты принимаешь какое-то решение, откуда-то сами появляются… У фонда есть проектные наработки. И я готов отдать их безвозмездно тому, кто возьмется делать этот храм.

Нынешний митрополит Дионисий в Ильин день намерен провести литургию с крестным ходом. Чтобы поддержать идею строительства собора, Полежаев предложил сделать его голограмму.

– Я давно вынашиваю идею сделать голограмму – световую проекцию храма, чтобы омичи увидели, каким величественным и красивым может стать это место. Надеюсь, это удастся реализовать в будущем году, – добавил он.

Свято-Ильинский храм построили в 1789 году. В 1936 году его снесли. Считается, что Илия Пророк – небесный покровитель Омска.