Боец Александр Шлеменко был примерным учеником, предприниматель Виктор Шкуренко убегал смотреть хоккей с мячом. А мэр Сергей Шелест хулиганил.

Боец Александр Шлеменко был примерным учеником, предприниматель Виктор Шкуренко убегал смотреть хоккей с мячом. А мэр Сергей Шелест хулиганил.

Сегодня, 7 марта, в России отмечается день прогуливания уроков. Он приходится на начало весны, когда меньше всего хочется зубрить домашние задания в душном помещении.

Обозреватель «Омск-информа» выяснил у омских ВИПов, прогуливали ли они школу. И если это происходило, то чем занимались в образовавшееся свободное время. Картина получилась весьма неожиданная, а истории – запоминающимися.

Курманов и Щербаков не прогуливали

Большинство опрошенных автором материала ВИПов старались не пропускать учебу. Так, вице-губернатор Омской области Динар Курманов, курирующий жилищно-коммунальное хозяйство, развитие энергетики, строительство, транспорт в регионе, с детства привык брать на себя ответственность.

– Никогда не приходилось прогуливать уроки, я с удовольствием учился. Учеба давалась легко, оттого и необходимости пропускать занятия по неуважительной причине не возникало, – заявил Курманов.

Контролировал ситуацию со школьных лет и генеральный директор ООО «Центр деловой недвижимости «Навигатор» Евгений Щербаков.

– Я был образцово-показательным школьником. Никогда не прогуливал, все было под контролем. Оттого и окончил школу с золотой медалью, – подчеркнул Щербаков.

Шлеменко переживал из-за отмены уроков

А боец ММА Александр Шлеменко так любил учиться, что по-настоящему горевал из-за отмены или переноса уроков, например, из-за жестких морозов. Для Омска это нередкое явление.

– Даже когда уроки отменялись по причине морозов в –35 градусов, я шел домой расстроенным. Всегда ходил в школу, а потом и в университет. У меня два высших образования. Потому что всегда считал, что если ты учишься, то надо ходить и делать это на отлично. А если ты прогуливаешь, то тогда зачем все это? – рассуждает Шлеменко.

Алехин подвел друга

Депутат Госдумы Андрей Алехин не ходил на занятия только из-за болезни. И однажды из-за этого даже невольно подвел друга.

– Бывало, что пропускал по болезни или из-за соревнований. С товарищем Юрой, к сожалению, уже покойным, у нас произошла забавная история. В 8-м классе мы сидели на английском языке за одной партой. Он читал неуверенно, я читал, а он повторял. Учитель даже ставила его в пример. И вот как-то я заболел и не пришел. И Юра попал, – привел пример из школьной жизни Андрей Алехин.

Кротт отпрашивался для помощи по хозяйству

Вице-губернатор, министр образования Иван Кротт окончил Называевскую школу № 2 и утверждает, что пропускал уроки по уважительной причине.

– В начальной школе моей учительницей была Татьяна Гегелева. Она стала второй мамой для многочисленных называевских школьников на долгие годы, в том числе для меня. Ее уроки никогда не прогуливал. Она была очень мудрым и требовательным учителем. В средней школе уроки иногда пропускал, но только по уважительной причине, – подчеркнул Кротт.

В старшей школе будущего министра образования отпрашивали с уроков родители, чтобы помочь по хозяйству. А в выпускном классе Иван Кротт увлекся историй и биологией, интенсивно готовился к поступлению в вуз.

– Родители нередко отпрашивали детей с уроков, надо было помогать по хозяйству. В 9-м классе я основательно взялся за учебу, увлекся биологией и историей и уже уроки не пропускал, – отметил Иван Кротт. – Моими учителями и наставниками в школе стали историк Александр Лоханский и биолог Александр Кокоткин. Поступить в университет было огромное желание, для этого моя семья сделала очень многое, поэтому прогуливать школу не было и мыслей.

Шкуренко сбегал смотреть хоккей с мячом

Среди известных омичей оказались и те, кто не стеснялся пропускать учебный процесс. Глава ТД «Шкуренко», известный омский ретейлер и дистрибьютор Виктор Шкуренко признался, что периодически не доходил до школы – убегал смотреть матчи омской команды «Юность» по хоккею с мячом.

– Каждый человек в своей жизни хоть раз прогуливал уроки. Только отличники это делают реже троечников. Я пропускал и скрывал это от родителей, – поделился бизнесмен. – Поскольку учился во вторую смену и был поклонником хоккея с мячом, то периодически сбегал с уроков на стадион «Юность» смотреть матчи. Несколько месяцев подряд это проворачивал, а потом меня вычислили. Пришлось «завязать».

Шелест находил приключения

Мэр Омска Сергей Шелест школьные годы провел в городе Щучинске Акмолинской области. Он откровенно признался, что, случалось, пропускал уроки по неуважительной причине. Вместе с товарищами купался в ледяной воде.

– У нас в школе было такое правило: опоздал – все, дверь закрыта и до свидания. Несколько раз мы с братом попадали в такую ситуацию. Что делали? Ну, скажем так, искали приключений, иногда даже находили, – вспоминает Шелест. – Купаться ездили через весь городок на автобусе, помню, вода была просто лед, на берегу рыбак сидел в плаще и шапке, но что может остановить мальчишек, если они что-то решили?

Случалось, и хулиганили: дрались с такими же прогульщиками.

– Один раз подрались с такими же прогульщиками, как мы. Причем ничего не предвещало: шли компаниями навстречу друг другу по парку. Встретились: слово за слово, и драки было не избежать. В общем, ничего необычного. Самое интересное было потом, когда учительница маме рассказывала, что мы школу прогуляли, но это уже другая история, – сказал Шелест, намекая на строгие порядки в семье.

Мнения известных омичей относительно прогулов уроков ожидаемо разошлись. Но все они, вспоминая школьные годы, хотя бы на мгновение вновь возвращаются в детство.