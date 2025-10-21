В областном парламенте прошла «Школа муниципального депутата»

Под председательством спикера Заксобрания Александра Артемова обучающий семинар собрал депутатов представительных органов сельских муниципальных округов.

Сегодня в областном парламенте под руководством спикера Заксобрания Омской области Александра Артемова прошел обучающий семинар «Школа муниципального депутата» для депутатов представительных органов муниципальных округов региона. Обсуждался широкий спектр вопросов – от реализации национальных проектов до участия муниципальных округов в грантовых программах.

На церемонии открытия Александр Артемов вручил почетную грамоту Заксобрания председателю Совета Калачинского района и заместителю директора ООО «Управление механизации – 10» Владимиру Приходько, за вклад в развитие дорожного хозяйства в связи с профессиональным праздником, отмечавшимся на днях.

Артемов отметил участие заместителей председателя Заксобрания Валерия Бойко и Павла Коренного, депутатов, министров, руководителей органов власти, представителей учреждений и прокуратуры.

– Прежде всего хотел бы поздравить коллег, избранных депутатами в муниципальных округах. Это ответственный и важный этап в вашей общественной деятельности. Пусть ваш опыт, знания и энергия служат интересам земляков. Вам предстоит решать задачи по благоустройству, ремонту дорог, развитию социальной инфраструктуры, поддержке малого и среднего бизнеса, – подчеркнул Артемов.

Также спикер сделал акцент на том, что объем работы у окружных депутатов существенно выше, чем был раньше у сельских коллег. А также обратил внимание на важность вопросов реформирования местного самоуправления, в связи с чем были приняты новые областные законы.

– В соответствии с принятыми областными законами в Омской области создано 32 муниципальных округа. Во всех муниципальных округах состоялись выборы депутатов советов первого созыва. В 30 районах прошли первые организационные сессии советов, в ходе которых были избраны председатели и утверждена структура представительных органов. Вновь сформированные советы приступили к работе. В Омском и Знаменском районах выборы состоялись в минувшее воскресенье, 19 октября, – сообщил Артемов.

Уточним, что переход на одноуровневую систему организации местного самоуправления, начавшийся в марте 2024 года, продолжается до сих пор. А переходный период завершится 1 января 2027 года.

В программе семинара обсуждалось участие в национальных проектах, вопросы финансово-экономической деятельности, грантовые конкурсы, социально-экономическое развитие округов, а также состояние законности в муниципальном нормотворчестве и антикоррупционное законодательство.

Участникам была предоставлена информация о работе с обращениями граждан и взаимодействии с министерством труда и социального развития. В завершение состоялся диалог, направленный на повышение качества работы органов местного самоуправления и информированности депутатов.

Добавим, что обучающие семинары – традиционная практика работы областного парламента, способствующая сотрудничеству между региональным парламентом и местными органами самоуправления для решения вопросов депутатской деятельности. Депутатам предоставляются методические материалы и рекомендации, проводятся образовательные мероприятия. «Школа муниципального депутата» служит платформой для обмена опытом, получения знаний в сфере законодательства, бюджетного процесса и управления муниципальным имуществом.