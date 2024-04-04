Митрополит Дионисий не видит другого выхода, кроме как восстановить православный храм на Ильинской горке в центре Омска.

Митрополит Дионисий не видит другого выхода, кроме как восстановить православный храм на Ильинской горке в центре Омска. А памятник вождю мирового пролетариата достоин лучшего.

Свято-Ильинский собор много значил для Омска. Простоял храм на Ильинской горке около 140 лет. Снесли его в 1936 году. Взамен появился памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину. Но правильное ли место занимает монумент? Археологические изыскания подтвердили, что памятник вождю стоит на паперти разрушенной церкви.

Митрополит Омский и Таврический Дионисий напомнил на встрече с представителями СМИ, что святейший патриарх Алексий II благословил воссоздание Ильинского собора в центре Омска. А сопровождал его во время поездки в наш город не кто иной как нынешний святейший патриарх Кирилл. И он помнит эти обязательства города и области. Они не оформлены документально, но нравственные обязательства отменить не так-то просто. Крест и часовня – тому свидетельства.

– Как бы ни относились к памятнику вождя, место на паперти у церкви его не достойно. Мне кажется, что с точки зрения тех людей, у которых сохраняется благодарность памятнику Ленину, эту ситуацию надо исправить, – считает владыка Дионисий. – В последнее время мы мало молились на этом месте. Я бы хотел с этого и начать. Знаю, что по субботам там совершаются молебны. Летом будет праздник святого пророка божьего Илии. Думаю, что с Божьей помощью мы совершим общегородской, общеепархиальный крестный ход.

Митрополит Дионисий заверил, что, если когда-то место уже было посвящено Богу, это невозможно изменить.

– Если храм был построен и освящен и там молились, даже неважно, что этого храма, к примеру, не существует. Все равно, до Страшного суда там будет стоять ангел-хранитель храма, – уверен Дионисий.

Каких-то других вариантов отдать должное снесенному Ильинскому храму митрополит Дионисий не рассматривает.

Уточним, что место рядом с памятником Ленину много лет остается культовым для омских коммунистов. Они проводят там митинги и демонстрации, возлагают цветы в памятные даты.