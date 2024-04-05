Местная жительница поделилась кадрами, на которых видно, как дом полностью погряз в воде.

Местная жительница поделилась кадрами, на которых видно, как дом полностью погряз в воде.

Одна из жительниц села Сибирского Русско-Полянского района показала последствия паводка в свое доме. По ее словам, жилье погрязло в воде абсолютно все.

На кадрах видно, как огромное количество воды стоит в кухне, гостиной, а также в туалете и других комнатах.

Напомним, что в районе из-за сложившейся ситуации ввели ЧС. Местным жителям приготовили два пункта временного размещения. Однако от предложения они отказались. Сейчас на месте работают спасатели.