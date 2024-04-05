Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Местная жительница поделилась кадрами, на которых видно, как дом полностью погряз в воде.

Одна из жительниц села Сибирского Русско-Полянского района показала последствия паводка в свое доме. По ее словам, жилье погрязло в воде абсолютно все.

На кадрах видно, как огромное количество воды стоит в кухне, гостиной, а также в туалете и других комнатах.

Напомним, что в районе из-за сложившейся ситуации ввели ЧС. Местным жителям приготовили два пункта временного размещения. Однако от предложения они отказались. Сейчас на месте работают спасатели.

·Общество

Местная жительница поделилась кадрами, на которых видно, как дом полностью погряз в воде.

Одна из жительниц села Сибирского Русско-Полянского района показала последствия паводка в свое доме. По ее словам, жилье погрязло в воде абсолютно все.

На кадрах видно, как огромное количество воды стоит в кухне, гостиной, а также в туалете и других комнатах.

Напомним, что в районе из-за сложившейся ситуации ввели ЧС. Местным жителям приготовили два пункта временного размещения. Однако от предложения они отказались. Сейчас на месте работают спасатели.