Сотрудники МЧС начали помогать откачивать воду жителям региона. Задействована специальная техника.

Сотрудники МЧС начали помогать откачивать воду жителям региона. Задействована специальная техника.

Спасатели начали помогать жителям Омской области в откачке воды. Так, в селе Пушкино Омского района талые воды затопили четыре участка.

– В помощь дежурным службам района Главное управление МЧС России по Омской области направило личный состав и специальную технику – пожарную насосную станцию специализированной пожарно-спасательной части. Угрозы жизни граждан нет. Ведутся работы по откачке воды с данных территорий, – рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Кроме того, от таяния снега пострадали жители села Сибирского Русско-Полянского района. Сейчас администрация района проводит мероприятия по водоотведению. Для местных жителей приготовили два пункта временного размещения. Однако люди от предложения пока отказались.

В ведомстве добавили, что паводковая обстановка на территории региона стабильная. На реках сохраняется ледостав.

Отметим, что это не единственные населенные пункты, в которых образовался потоп. На паводок также жалуются жители деревни Бердовки Павлоградского района, Большеречья и деревни Лобково в Таврическом районе.