Омск-Информ
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·Происшествия

Его разыскивали трое суток после несчастного случая.
Спасатели «Пожарно-спасательной службы Омской области» провели поисковые и водолазные работы в Тевризском районе Омской области. Им удалось найти и вытащить из Иртыша тело утонувшего там 17-летнего жителя села Ермиловка.
Напомним, вечером 15 июня студент техникума отдыхал с друзьями на берегу реки. Он зашел в воду, хотя в этом месте купание запрещалось, поплыл и утонул.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Виновных следователи пока не называют.
·Происшествия

Его разыскивали трое суток после несчастного случая.
Спасатели «Пожарно-спасательной службы Омской области» провели поисковые и водолазные работы в Тевризском районе Омской области. Им удалось найти и вытащить из Иртыша тело утонувшего там 17-летнего жителя села Ермиловка.
Напомним, вечером 15 июня студент техникума отдыхал с друзьями на берегу реки. Он зашел в воду, хотя в этом месте купание запрещалось, поплыл и утонул.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Виновных следователи пока не называют.