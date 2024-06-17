В несчастном случае могут обвинить родителей, которые отпустили парня на Иртыш одного.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 17-летнего парня в Иртыше около села Ермиловка Тевризского района. Кто ответит за причинение подростку смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), пока не сообщается.
– В ходе следствия будут установлены как все обстоятельства случившегося, так и причины и условия, этому способствовавшие. Следственное управление напоминает, что основными причинами гибели людей является купание в необорудованных местах, несоблюдение элементарных правил поведения на воде и проведение досуга детей без присмотра взрослых. Родители несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей, – сообщили в ведомстве.
Напомним, вечером 15 июня студент техникума отдыхал с друзьями на берегу реки. Парень зашел в воду, хотя в этом месте купание запрещалось, отплыл на 20 метров и утонул. Друзья пытались спасти его, но безуспешно.
Тело парня пока не нашли.