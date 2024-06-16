Молодой человек отдыхал на берегу Иртыша в компании знакомых и решил искупаться. Выбраться из воды парень не смог.

Молодой человек отдыхал на берегу Иртыша в компании знакомых и решил искупаться. Выбраться из воды парень не смог.

На севере Омской области утонул 17-летний подросток, купавшийся в пойме Иртыша. Трагедия произошла днем в субботу, 15 июня, вблизи села Ермиловка Тевризского района.

Компания молодых людей отдыхала на берегу реки. Они решили искупаться в запрещенном месте. Отплыв на 20 метров, подросток стал тонуть. Знакомые пытались спасти его, но ничего не вышло. Сейчас спасатели пытаются извлечь тело подростка из воды, сообщили в полиции. По факту трагедии Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Жителям региона напоминают, что нельзя купаться в незнакомых местах с обрывистым дном и сильным течением. Родителям нельзя отпускать детей одних на водоемы. На воде необходимо соблюдать правила безопасного поведения.