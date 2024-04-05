О том, что вода проникла в комнаты и портит мебель, сообщают жители сел Сибирское, Бердовка и поселка Большеречье.

О том, что вода проникла в комнаты и портит мебель, сообщают жители сел Сибирское, Бердовка и поселка Большеречье.

Жители Омской области начали жаловаться в соцсетях на паводок. Вода прибывает в домах жителей села Сибирское Русско-Полянского района и в деревне Бердовке Павлоградского района.

– Всего этого можно было избежать, если бы подняли дорогу, вырыли котлован вовремя, а точнее, давно. Как только больше снега в зиму выпадает, постоянно такая история. Вода уже в домах, – рассказал один из жителей Бердовки.

Также страдают от паводка и жители Большеречья. Вода попала в дом сельчанки по адресу: Лесная, 33.

В деревне Лобково в Таврическом районе вода наполняет погреба. Затоплены также местные дороги.