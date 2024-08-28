Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Снимать ее пришлось спасателям.
В минувшую субботу, 24 августа, 12-летняя омичка залезла на дерево и не смогла сама спуститься. Ее сняли сотрудники пожарно-спасательной службы Омской области, которым поступил сигнал от оператора «112».
– По прибытию спасатели с помощью оборудования помогли девочке спуститься. Будьте внимательнее к детям. Берегите себя и своих близких, – сообщили в службе.
Ранее пожарно-спасательная служба работала в пригородном поселке Новоомский, где обрушился водяной коллектор. Под завалами оказался человек.
·Общество

Снимать ее пришлось спасателям.
В минувшую субботу, 24 августа, 12-летняя омичка залезла на дерево и не смогла сама спуститься. Ее сняли сотрудники пожарно-спасательной службы Омской области, которым поступил сигнал от оператора «112».
– По прибытию спасатели с помощью оборудования помогли девочке спуститься. Будьте внимательнее к детям. Берегите себя и своих близких, – сообщили в службе.
Ранее пожарно-спасательная служба работала в пригородном поселке Новоомский, где обрушился водяной коллектор. Под завалами оказался человек.