Омск-Информ
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·Происшествия

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники пожарно-спасательной службы Омской области.

В пригородном поселке Новоомский произошло обрушение водяного коллектора, сообщили в министерстве региональной безопасности. По предварительным данным ведомства, под завалом находится 1 человек.

– На месте работают спасатели бюджетного учреждения Омской области «Пожарно-спасательная служба Омской области», – сообщили в министерстве.

По данным регионального МЧС, во время работ на водопроводном коллекторе в Новоомском обрушились стена и перекрытие. Одному рабочему удалось выбраться наружу и позвать на помощь, второй остается под завалами.

Сейчас 12 сотрудников МЧС разбирают кирпичную постройку, чтобы не допустить дальнейшего обвала грунта и добраться до пострадавшего.

·Происшествия

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники пожарно-спасательной службы Омской области.

В пригородном поселке Новоомский произошло обрушение водяного коллектора, сообщили в министерстве региональной безопасности. По предварительным данным ведомства, под завалом находится 1 человек.

– На месте работают спасатели бюджетного учреждения Омской области «Пожарно-спасательная служба Омской области», – сообщили в министерстве.

По данным регионального МЧС, во время работ на водопроводном коллекторе в Новоомском обрушились стена и перекрытие. Одному рабочему удалось выбраться наружу и позвать на помощь, второй остается под завалами.

Сейчас 12 сотрудников МЧС разбирают кирпичную постройку, чтобы не допустить дальнейшего обвала грунта и добраться до пострадавшего.