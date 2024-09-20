Алексея Огорелкова отправили в отставку. Его обязанности исполняет Евгений Мурашов.
Сегодня, 20 сентября, стало известно об отставке главы Русско-Полянского района Алексея Огорелкова. Такое решение приняли депутаты совета района. Информацию об этом «Омск-информу» подтвердили в администрации района.
Обязанности главы Русско-Полянского района возложены на выходца из ЯНАО Евгения Мурашова.
Алексей Огорелков руководил районом с 25 июля 2019 года. Нынешним летом истек 5-летний срок его полномочий. Его сын, работавший сотрудником правительства региона, Степан Огорелков в мае ныннешнего года отметился тем, что назвал «клоунами, которые ничего не
добились» жителей Усть-Ишимского района, пострадавших от паводков. Нового, постоянного главу депутаты выберут позже.