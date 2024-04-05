Режим ЧС ввели в Русско-Полянском районе. Это не единственный район, где образовался потоп.

Режим ЧС ввели в Русско-Полянском районе. Это не единственный район, где образовался потоп.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко отреагировал на образовавшийся потоп в разных селах региона. По его словам, в зоне подтопления оказались село Сибирское Русско-Полянского района, село Пушкино Омского района, село Бердовка Павлоградского района и райцентр Кормиловка. Всего около 36 домов и 20 приусадебных участков.

Сейчас на всех местах работают спасатели и специалисты министерства региональной безопасности. Кроме того, в Русско-Полянском районе из-за подтопления ввели режим ЧС.

– Поручил министру региональной безопасности Алексею Кубицу объехать все указанные населенные пункты и оперативно докладывать о ситуации. Держу на личном контроле, – отметил Хоценко.

По факту произошедшего в Русско-Полянском районе прокуратура уже организовала проверку.