В Омске отменили режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов

Последствия ДТП устраняли целую неделю.

В Центральном округе Омска отменили режим чрезвычайной ситуации, который вводили из-за разлива нефтепродуктов. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Шелест.

– В связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима функционирования «Чрезвычайная ситуация», – поясняет отмену документ, опубликованный вчера на сайте мэрии.

Напомним, режим ЧС городские власти ввели 21 октября. Как сообщалось ранее, на улице 10 лет Октября между заправкой и гипермаркетом «Бауцентр» столкнулись фура и бензовоз. В результате этого ДТП из бензовоза на землю вылилось 9 тонн дизельного топлива.

Сняли режим ЧС 27 октября.

