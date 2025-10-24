В Омске ввели режим ЧС из-за ДТП с бензовозом и фурой

Из поврежденной автоцистерны вытекло около 10 тонн топлива.

t.me/ghest_omska

В Омске из-за ДТП с бензовозом и фурой ввели режим ЧС. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте администрации Омска сегодня, 24 октября.

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера был введен из-за разлива топлива. В документе сказано, что из автоцистерны на землю вылилось 9 тонн дизельного топлива.

– Признать ситуацию, сложившуюся в связи с разливом нефтепродуктов (дизельное топливо), произошедшим в результате дорожно-транспортного происшествия по улице 10 лет Октября в Центральном административном округе города Омска, чрезвычайной ситуацией, – говорится в документе.

Среди мероприятий, направленных на ликвидацию последствий опасной ситуации, сказано о информировании населения о произошедшем, однако об аварии стало известно от очевидцев.

Напомним, что ДТП с участием фуры и автоцистерны, перевозящей солярку, произошло во вторник, 21 октября. Большегрузы столкнулись на улице 10 лет Октября, в Центральном округе, между «Бауцентром» и заправкой. Движение транспорта на этом участке дороги встало на несколько часов.