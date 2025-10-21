Топливо рекой: в Омске бензовоз столкнулся с фурой

Авария парализовала движение на выезде из города.

t.me/ghest_omska

Сегодня, 21 октября, на окраине Омска произошло ДТП, которое могло привести к многочисленным жертвам. На улице 10 лет Октября, возле гипермаркета «Бауцентр», столкнулись фура и бензовоз, сообщают омичи в соцсетях.

В результате ДТП бензовоз был поврежден и топливо потекло по асфальту в сторону поселка Ростовка. Из-за столкновения двух многотонных машин движение транспорта встало на несколько часов.

О пострадавших или погибших в ДТП не сообщается. В полиции пока никак не прокомментировали опасную ситуацию.