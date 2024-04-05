Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Дома в селе Сибирском подтопило водой с полей. В ситуации разбирается прокуратура.
Прокуратура Русско-Полянского района начала проверку по факту подтопления домов в селе Сибирском. Предварительной причиной подтопления является отток с земель сельскохозяйственного назначения, которые находятся рядом с селом. 
– На место происшествия выехал прокурор района Александр Ступник для координации действий органов местного самоуправления и спасательных служб, – отметили в надзорном ведомстве.
Для местных жителей в здании школы организовали пункт временного размещения. Работы по отводу воды с полей уже ведутся.
Отметим, что с аналогичными проблемами столкнулись жители деревни Бердовки Павлоградского района, Большеречья и деревни Лобково Таврического района.
·Происшествия

Дома в селе Сибирском подтопило водой с полей. В ситуации разбирается прокуратура.
Прокуратура Русско-Полянского района начала проверку по факту подтопления домов в селе Сибирском. Предварительной причиной подтопления является отток с земель сельскохозяйственного назначения, которые находятся рядом с селом. 
– На место происшествия выехал прокурор района Александр Ступник для координации действий органов местного самоуправления и спасательных служб, – отметили в надзорном ведомстве.
Для местных жителей в здании школы организовали пункт временного размещения. Работы по отводу воды с полей уже ведутся.
Отметим, что с аналогичными проблемами столкнулись жители деревни Бердовки Павлоградского района, Большеречья и деревни Лобково Таврического района.