Строительная фирма «Континент» нахватала контрактов в Русской Поляне, но так ничего не сделала. У исполнителя есть пара недель.

Прокуратура Русско-Полянского района Омской области через суд потребовала проведения ремонта дорог.

В июне по иску районной прокуратуры суд обязал орган местного самоуправления провести ремонт участков автомобильных дорог на 11 улицах в райцентре Русская Поляна. Чтобы исполнить его, администрация поселения заключила муниципальный контракт с компанией СФ «Континент» на ремонт дорог по 6 улицам в срок до 3 октября на сумму 16 млн руб.

Но по состоянию на 12 сентября у подрядчиков, как говорится, конь не валялся: к работам никто не приступил. В связи с чем прокурор района Александр Ступник объявил директору подрядной организации Армену Саакяну предостережение о недопустимости нарушений закона. А также направил в суд исковое заявление о понуждении администрации Русско-Полянского городского поселения отремонтировать участки автомобильных дорог по улице Дружбы и переулку Кооперативному, состояние которых не соответствует требованиям ГОСТ. Ремонт наконец-то начался.