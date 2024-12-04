Омск-Информ
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·Политика

Он занял должность после того, как поработал исполняющим обязанности.
Депутаты Русско-Полянского района Омской области выбрали главой администрации района Евгения Мурашова. Мурашов принял присягу и приступил к выполнению обязанностей вчера, 3 декабря.
Отметим, что до этого Мурашов был и.о. главы Русско-Полянского района. Его назначили в сентябре вместо Алексея Огорелкова.
Ранее Мурашов работал первым заместителем главы Русско-Полянского района. Известно, 54-летний чиновник – выходец из Ямало-Ненецкого автономного округа.
·Политика

Он занял должность после того, как поработал исполняющим обязанности.
Депутаты Русско-Полянского района Омской области выбрали главой администрации района Евгения Мурашова. Мурашов принял присягу и приступил к выполнению обязанностей вчера, 3 декабря.
Отметим, что до этого Мурашов был и.о. главы Русско-Полянского района. Его назначили в сентябре вместо Алексея Огорелкова.
Ранее Мурашов работал первым заместителем главы Русско-Полянского района. Известно, 54-летний чиновник – выходец из Ямало-Ненецкого автономного округа.