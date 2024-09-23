Выходец из Ямало-Ненецкого округа продемонстрировал открытость к общению в социальных сетях.

В понедельник, 23 сентября, в администрации Русско-Полянского района Омской области представили нового временно исполняющего обязанности главы муниципального образования Евгения Мурашова.

Как ранее сообщалось, прежде он являлся первым заместителем накануне сложившего полномочия главы района Алексея Огорелкова. Но вот что интересно, эта официальная информация нигде не указана на странице администрации района.

Новый руководитель района решил лично обратиться к жителям, уточнив, что готов общаться в соцсетях: во «ВКонтакте», в «Одноклассниках», а также в «Телеграме».

– Здравствуйте, уважаемые русскополянцы! Давайте знакомиться, меня зовут Евгений Владимирович Мурашов. Решением совета Русско-Полянского муниципального района на меня возложено временное исполнение обязанностей главы Русско-Полянского муниципального района Омской области, – говорится в сообщении. – Решил создать социальные сети, чтобы быть с вами на связи. Пишите, я открыт для диалога. Буду рад вам.

При этом исполняющий обязанности главы района не ответил на вопросы «Омск-информа», заданные в созданных для этих целей социальных сетях.

Информации о новом главе района немного. Известно, что 54-летний управленец окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт. При этом Евгений Мурашов оказался полным тезкой бывшего заместителя управляющего делами правительства Ямало-Ненецкого административного округа, занимавшего пост в 2012–2017 годах.

Прежний глава Русско-Полянского района Алексей Огорелков подвел итог своей работы в прощальном обращении.