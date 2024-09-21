Алексей Огорелков поблагодарил русскополянцев за работу и пожелал благополучия.

В телеграм-канале ушедшего в отставку главы Русско-Полянского района Алексея Огорелкова появилось обращение к жителям. Экс-чиновник подвел итоги 5-летней работы на посту руководителя муниципалитета.

– За пять лет нашей с вами совместной работы мы преобразили наш район, реализовали множество национальных и региональных проектов, – заявил Огорелков. – Центральный парк, центры образования «Точка роста», которые появились в наших школах, очистные сооружения, скважины, детские и спортивные площадки, улица Дачная, улица 25 лет Целины, которая ведет к сельскохозяйственному предприятию, солнечная электростанция, капитальный ремонт межпоселенческого центра, кинотеатра, музея, начали капитальный ремонт Русскополянской детской школы искусств, и этот список можно продолжать.

Напоследок бывший глава района поблагодарил русскополянцев за совместную работу и пожелал им благополучия.

Весной текущего года во время паводка в Усть-Ишимском районе сын Огорелкова, работавший в правительстве региона, назвал местных жителей «клоунами, которые ничего не добились». Вскоре Степан Огорелков был уволен. Полномочия его отца, истекшие минувшим летом, продлены не были.

Исполняющим обязанности главы Русско-Полянского района назначен Евгений Мурашов. Он является выходцем из Ямало-Ненецкого автономного округа, работал в местном правительстве.