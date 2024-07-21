Одна школьница пострадала в аварии с двумя автомобилями. Другую дошкольницу сбил мальчик на электровелосипеде.

За минувшие сутки в Омской области произошли два ДТП, в которых пострадали дети. Первая авария случилась в третьем часу дня на пересечении улиц Герцена и 14-я Северная в Омске. 44-летняя женщина, управлявшая «Мерседесом», при повороте налево не пропустила встречный «Хендай Солярис» под управлением 23-летнего водителя, который после удара врезался в металлическое ограждение.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, в результате ДТП пострадали три человека. Это 9-летняя пассажирка «Мерседеса», а также водитель «Хендая» и его 20-летняя пассажирка. Все они доставлены в больницу. А около 20 часов 45 минут в Русской Поляне 8-летний мальчик на электровелосипеде сбил 6-летнюю девочку. Ей понадобилась медицинская помощь. По обоим случаям проводятся проверки.