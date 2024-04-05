Омск-Информ
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·Происшествия

Мост, по которому ездят автолюбители вблизи села Мельничного, может размыть из-за образовавшегося потопа. Местные жители начали беспокоиться.

Жители Омской области начали беспокоиться о состоянии моста, который находится вблизи села Мельничного Омского района. По их словам, из-за роста уровня воды в реке Камышловка сооружение может размыть. Своей тревожностью они поделились с экс-мэром Омска, а ныне депутатом Госдумы Оксаной Фадиной.

– Вода в реке Камышловке поднялась выше моста. Может мост размыть, – пишет один из местных жителей.

Из-за возникшей проблемы некоторые автолюбители боятся проезжать по мосту.

Напомним, что сейчас в регионе в зоне подтопления находится 36 домов. В одном из районов области даже ввели ЧС.

·Происшествия

Мост, по которому ездят автолюбители вблизи села Мельничного, может размыть из-за образовавшегося потопа. Местные жители начали беспокоиться.

Жители Омской области начали беспокоиться о состоянии моста, который находится вблизи села Мельничного Омского района. По их словам, из-за роста уровня воды в реке Камышловка сооружение может размыть. Своей тревожностью они поделились с экс-мэром Омска, а ныне депутатом Госдумы Оксаной Фадиной.

– Вода в реке Камышловке поднялась выше моста. Может мост размыть, – пишет один из местных жителей.

Из-за возникшей проблемы некоторые автолюбители боятся проезжать по мосту.

Напомним, что сейчас в регионе в зоне подтопления находится 36 домов. В одном из районов области даже ввели ЧС.