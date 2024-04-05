Пока восстанавливать стену в переходе у Дома туриста никто не спешит.

Пока восстанавливать стену в переходе у Дома туриста никто не спешит.

В истории с обрушением плитки в подземном пешеходном переходе у остановки «Дом туриста» наметилось продолжение. Ранее в мэрии Омска заявляли, что осыпавшееся покрытие убрали. Специалисты учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» ожидают плюсовых температур, чтобы отремонтировать аварийный участок.

Как выяснил «Омск-информ», то место, где осыпалась плитка, затянули плотной белой полиэтиленовой пленкой. Вероятно, таким образом непрезентабельную часть перехода скрыли от посторонних глаз. Судя по плотности пленки, ожидание тепла может затянуться на неопределенный срок.

Эти и другие подробности читайте в большом материале о пешеходных переходах сегодня вечером.