По словам эксперта, тренер долго работает в клубе и должен был научиться за это время. Руководство «ястребов» знает, что делает, считает эксперт.

По словам эксперта, тренер долго работает в клубе и должен был научиться за это время. Руководство «ястребов» знает, что делает, считает эксперт.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался о перспективах Сергея Звягина на посту главного тренера ХК «Авангард». О подписании двухлетнего контракта со Звягиным клуб объявил 1 апреля.

– Посмотрим, сейчас вообще рано говорить о чем-то. Решение – это дело клуба. Они внутри, они знают, что они делают. Надо смотреть сначала. Три игры только было (на самом деле пять – РИА «Омск-информ»), и потом сезон будет – это уже немного другая вещь, – цитирует Кожевникова сайт «Все про спорт».

Эксперта не смущает, что всю тренерскую карьеру Звягин был тренером вратарей.

– Ну, вратарей, но он же находился в системе клуба, да? Они же на собрания собирались (смеется), проводили вместе время. Вратари – это же не отдельная структура. Вратари работают вместе с защитниками. Значит, тренер и с защитниками работал. Так что он все время был внутри коллектива, – привел свои доводы Кожевников. – Конечно, есть большая разница в тренере по вратарям и тренере команды. Посмотрим, чему он научился за это время. Он же давно в клубе находится, лет 5 уже. Большой срок. Дай бог удачи ему.

Сергей Звягин был назначен и.о. главного тренера «Авангарда» по ходу серии с ярославским «Локомотивом». Приняв команду при счете 0:2, он сумел выиграть три матча и довести серию до решающего, седьмого поединка. Несмотря на его проигрыш и вылет из плей-офф, через два дня «Авангард» объявил о подписании со Звягиным двухлетнего контракта.