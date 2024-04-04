Насекомые были обнаружены в Тевризском и Знаменском районах.
Опасные насекомые – большие черные еловые усачи продолжают атаковать Омскую область. Они захватывают все новые и новые территории. На этот раз насекомых обнаружили в урочище «Кузнецовское» Тевризского района, а также на территориях Новоягодинского и Качуковского лесничеств Знаменского района.
– Согласно заключению Омского филиала Центра оценки качества зерна, вредитель леса обладает карантинным статусом. С целью локализации очага (пользователями) арендаторами лесных участков будет ежегодно проводиться комплекс мероприятий по борьбе с карантинным объектом, – отметили в региональном управлении Россельхознадзора.
В этих районах установили карантинные зоны общей площадью 14,4 га. Черные усачи питаются древесиной и наносят большой вред насаждениям.
Ранее карантин из-за усачей был введен на территории Муромцевского и Большереченского районов.