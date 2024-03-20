Омск-Информ
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·Общество

Черных усачей обнаружили теперь и в Тарском районе.
В Тарском районе ввели карантинные зоны из-за нашествия опасного насекомого – черного елового усача. На территории района было обнаружено 27 очагов опасного вредителя. Карантин был введен на площади более 200 тысяч га. Еловые и сосновые усачи причиняют огромный вред хвойным лесам. 
– Управлением Россельхознадзора в установленных карантинных фитосанитарных зонах введен карантинный фитосанитарный режим, утверждены программы локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта. Пользователям (арендаторам) лесных участков предписано ежегодно проводить комплекс мероприятий по борьбе с карантинным объектом, – рассказали в региональном Россельхознадзоре.
Ранее карантин из-за усачей был введен на территории Муромцевского и Большереченского районов.
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·Общество

Черных усачей обнаружили теперь и в Тарском районе.
В Тарском районе ввели карантинные зоны из-за нашествия опасного насекомого – черного елового усача. На территории района было обнаружено 27 очагов опасного вредителя. Карантин был введен на площади более 200 тысяч га. Еловые и сосновые усачи причиняют огромный вред хвойным лесам. 
– Управлением Россельхознадзора в установленных карантинных фитосанитарных зонах введен карантинный фитосанитарный режим, утверждены программы локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта. Пользователям (арендаторам) лесных участков предписано ежегодно проводить комплекс мероприятий по борьбе с карантинным объектом, – рассказали в региональном Россельхознадзоре.
Ранее карантин из-за усачей был введен на территории Муромцевского и Большереченского районов.
1052