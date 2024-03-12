Омск-Информ
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·Общество

В двух районах обнаружили черных сосновых усачей.
Сразу в двух районах ввели карантин против опасного насекомого – черного соснового усача. Он был обнаружен в Большереченском и Муромцевском районах. Общая зона карантинных зон составила 4967 га.
– Черный сосновый усач включен в «Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза», – отметили в региональном Россельхознадзоре.
В рамках карантинных мероприятий из районов вывезут хвойные лесоматериалы, территория будет обработана инсектицидами, также регулярно в районах будут проходить фитосанитарные обследования.
Отметим, что черные усачи питаются древесиной и наносят большой вред насаждениям.
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·Общество

В двух районах обнаружили черных сосновых усачей.
Сразу в двух районах ввели карантин против опасного насекомого – черного соснового усача. Он был обнаружен в Большереченском и Муромцевском районах. Общая зона карантинных зон составила 4967 га.
– Черный сосновый усач включен в «Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза», – отметили в региональном Россельхознадзоре.
В рамках карантинных мероприятий из районов вывезут хвойные лесоматериалы, территория будет обработана инсектицидами, также регулярно в районах будут проходить фитосанитарные обследования.
Отметим, что черные усачи питаются древесиной и наносят большой вред насаждениям.
1677