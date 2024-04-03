Омск-Информ
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·Происшествия

Молодого человека, которого запечатлели камеры видеонаблюдения, разыскивает полиция.
В соцсетях появилась видеозапись того, как неизвестный омич громит теплые павильоны на остановке «Первомайский рынок» в Советском округе. Он огляделся, бросил на дорогу пакет, который нес, и поочередно пнул две стеклянные двери, отчего те разбились.
Напомним, это произошло в ночь на вторник. Сотрудники полиции уже разыскивают нарушителя. Что побудило парня к таким действиям, пока неизвестно.
Тем временем восстанавливать павильоны придется владельцу – ООО «Капиталстрой».
·Происшествия

Молодого человека, которого запечатлели камеры видеонаблюдения, разыскивает полиция.
В соцсетях появилась видеозапись того, как неизвестный омич громит теплые павильоны на остановке «Первомайский рынок» в Советском округе. Он огляделся, бросил на дорогу пакет, который нес, и поочередно пнул две стеклянные двери, отчего те разбились.
Напомним, это произошло в ночь на вторник. Сотрудники полиции уже разыскивают нарушителя. Что побудило парня к таким действиям, пока неизвестно.
Тем временем восстанавливать павильоны придется владельцу – ООО «Капиталстрой».