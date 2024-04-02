Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Нарушителей, которые портят чужое имущество, разыскивает полиция.
Неизвестные омичи разбили стекло теплого павильона на остановке «Первомайский рынок». Фотографии пострадавшего ТОКа опубликовали в соцсетях горожане.
– Специалистами департамента контроля будет выдано предписание в отношении ООО «Капиталстрой» о необходимости устранить нарушения правил благоустройства в кратчайшие сроки, – отметили в мэрии.
В полиции «Омск-информу» сообщили, что сегодня утром владелец ТОКа обратился с заявлением в отдел полиции № 7. Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия.
Отметим, что теплые остановки в Омске не впервые страдают от агрессивности горожан. Например, в январе 48-летний мужчин повредил ТОК, потому что хотел погреться в нем, а он оказался закрыт.
1060
·Происшествия

Нарушителей, которые портят чужое имущество, разыскивает полиция.
Неизвестные омичи разбили стекло теплого павильона на остановке «Первомайский рынок». Фотографии пострадавшего ТОКа опубликовали в соцсетях горожане.
– Специалистами департамента контроля будет выдано предписание в отношении ООО «Капиталстрой» о необходимости устранить нарушения правил благоустройства в кратчайшие сроки, – отметили в мэрии.
В полиции «Омск-информу» сообщили, что сегодня утром владелец ТОКа обратился с заявлением в отдел полиции № 7. Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия.
Отметим, что теплые остановки в Омске не впервые страдают от агрессивности горожан. Например, в январе 48-летний мужчин повредил ТОК, потому что хотел погреться в нем, а он оказался закрыт.
1060