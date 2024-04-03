После встречи Виталия Хоценко и Александра Лукашенко в вопросе о запуске нового рейса перешли от слов к делу.

После встречи Виталия Хоценко и Александра Лукашенко в вопросе о запуске нового рейса перешли от слов к делу.

Организация прямого авиасообщения между Минском и Омском сейчас активно прорабатывается. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Также белорусские власти решают вопросы с рейсами в другие российские города, сообщает Sputnik.

– То, что в Махачкалу и Архангельск полетят в этом месяце, то, что во Владикавказ, Волгоград, Ульяновск, Омск прорабатываются маршруты, – это в буквальном смысле слова делает нас ближе друг к другу. Так должно быть и впредь, – заявил Мезенцев перед торжественным собранием в честь Дня единения народов Беларуси и России.

Напомним, что об организации с 2025 года прямого рейса говорили недавно губернатор Омской области Виталий Хоценко и президент Белоруссии Александр Лукашенко.