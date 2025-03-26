Предприятия ГК «Титан» и ОАО «Нафтан», вошедшие в кластер, будут выпускать импортозамещающую продукцию, востребованную на рынках стран-участниц ЕАЭС.

В Омске с 24 по 26 марта прошел Сибирский слет химиков, организованный правительством Омской области и Группой компаний «Титан» при поддержке общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и Российского союза химиков. Одним из ключевых мероприятий форума стало пленарное заседание с участием представителей Минпромторга РФ и крупнейшего белорусского нефтеперерабатывающего предприятия «Нафтан». Участники обсудили перспективы международной кооперации при реализации программ импортозамещения и новых проектов в сфере мало- и среднетоннажной химии.

Как отметил глава региона Виталий Хоценко, ведущие химики страны не случайно уже который год собираются именно в Омске.

– Во многом это объясняется советским наследием: размещением производственных мощностей в стране Омску было уготовано стать одним из центров нефтепереработки и нефтехимии. Но мы не просто пользуемся тем, что построено ранее. Сегодня мы открываем новые производства, модернизируем предприятия, делаем их более экологичными, реализуем новые инвестиционные проекты. Хороший пример тому – Группа компаний «Титан», которая за счет собственных разработок осваивает новые технологии и наращивает объемы производства химических продуктов для стратегически важных отраслей экономики страны, – сказал губернатор.

Как выяснилось, схожие задачи решают и белорусские партнеры ГК «Титан». Спектр выпускаемой на ОАО «Нафтан» продукции составляет более 70 наименований, но благодаря кооперации с омичами эта линейка может быть расширена. Наиболее перспективными выглядят продукты нетопливной категории, в частности производные полиизобутилена (используется в клеях, герметиках и эмульгаторах). Этот полимер сегодня крайне востребован на рынках всех стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). До недавнего времени доля импортного полиизобутилена в России доходила до 90 %. В этом году ГК «Титан» планирует запустить промышленное производство низкомолекулярного полиизобутилена на заводе «Омский каучук», что позволит не только решить вопрос зависимости страны от импорта, но и обеспечить востребованной продукцией союзные государства.

Директор департамента химической промышленности Минпромторга РФ Артур Смирнов подчеркнул, что промышленная кооперация между ГК «Титан» и ОАО «Нафтан» позволит объединить и эффективно использовать мощности и ресурсы предприятий обеих стран. Очень важным, по его мнению, является тот факт, что при создании нефтехимического кластера в рамках Союзного государства России и Беларуси стороны договорились о подключении ученых к решению вопросов углубленной переработке различных химических веществ. И такая договоренность реализуется на практике. В работе Сибирского слета химиков, например, приняли участие представители практически всех вузов России, занимающихся профессиональной подготовкой специалистов-химиков.

Молодым ученым был посвящен первый день работы форума. Более 20 команд из разных регионов страны приняли участие в отборочном этапе кейс-челленджа, организованном Группой компаний. Студенты и аспиранты представили на суд экспертного жюри свои научные разработки в области мало- и среднетоннажной химии. В финал вышло восемь проектов. Лучшими из лучших стали: представители Тюменского индустриального университета (первое место); РГУ нефти и газа им. Губкина (второе место); Томского государственного университета (третье место). Студенческая команда ОмГУ им. Достоевского завоевала специальный приз зрительских симпатий. Все победители кейс-челленджа получили призы и денежные премии от ГК «Титан».

– Мы приятно удивлены высоким уровнем представленных проектов, каждый из которых может быть внедрен на производстве, – отметил председатель жюри кейс-челенджа, председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский. Студентам и аспирантам, продемонстрировавшим свои знания, мы сделали предложение о трудоустройстве в нашу компанию. Тем, кто желает совместить работу с обучением в аспирантуре, мы готовы предоставить ученический отпуск. Я думаю, что это будет самый эффективный подход с точки зрения подготовки молодых специалистов.

Также Михаил Сутягинский добавил, что с 2023 года Группа компаний «Титан» реализует проект по развитию в Омске индустриального парка «Флагман». Его задача – обеспечить производственную площадку инфраструктурой для модернизации существующих и создания новых производств. Якорным резидентом парка сегодня является завод «Омский каучук», а в будущем планируется привлечь на эту территорию не менее 40 резидентов в сфере нефтехимической и химической промышленности, в том числе производителей мало- и среднетоннажной импортозамещающей химической продукции. Он уже получил поддержку Минпромторга России и будет реализован поэтапно в течение 6–10 лет. На текущем этапе ведется разработка проектно-сметной документации для создания энергетических объектов, железнодорожных путей, зданий и специализированных сооружений для резидентов.

Завершится Сибирский слет химиков экскурсией на завод «Омский каучук» (входит в ГК «Титан») и предприятие по прозводству полипропилена «Полиом», где гости предприятия смогут не только оценить современное производство, но и пообщаться лично с сотрудниками завода, узнать об условиях труда и преимуществах работы в компании. Возможно, мысль об Омске как о городе, где можно построить карьеру в химической отрасли, после этого eще больше закрепится в головах молодых ученых.

Добавим, что регион сегодня открывает широкие возможности для профессионального роста. Только ГК «Титан» сегодня реализует одновременно несколько импортозамещающих проектов по мало- и среднетоннажной химии, которые холдинг планирует запустить до 2027 года. Кроме того, продолжается реализация на территории Омской области капиталоемкого проекта ЭП-600, который к 2030 году позволит заместить дефицитными химическими продуктами как внутренний рынок РФ, так и рынки стран ЕАЭС.