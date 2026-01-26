Белоруссия планирует «привезти» посольство в Омск

Сейчас в России уже работают 15 белорусских представительств.

Omskinform.ru

Белоруссия намерена открыть филиал посольства в Воронеже и рассматривает предложение о создании аналогичного отделения в Омске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука.

– В настоящее время в России действуют 15 белорусских загранучреждений. Помимо посольства в Москве это шесть генконсульств (во Владивостоке, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге), шесть отделений посольства (в Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Смоленске, а также Казани и Уфе, которые к 1 апреля будут преобразованы в генконсульства) и два почетных консула (в Екатеринбурге и Тюмени). Кроме того, анонсировано открытие отделения посольства в Воронеже и есть предложение об открытии отделения в Омске, – заявил Полищук.

Кроме того, скоро Россия будет представлена дипломатическими учреждениями во всех шести регионах Белоруссии. Сейчас там уже работают посольство в Минске, генконсульства в Бресте и Гродно, почетные консулы в Витебске и Гомеле, а также центры науки и культуры Россотрудничества в Минске, Бресте и Гродно.

