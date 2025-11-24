В центре Омска продают шикарное «посольство» несуществующей страны

На территории также находится гараж и хозпостройки.

mlsn.ru

В Омске на продажу выставлен отдельно стоящий двухэтажный офисный комплекс. Объект расположен по адресу: улица Рабиновича, дом 77, в Центральном округе. Информация о продаже размещена на популярном сайте объявлений.

Как сообщает продавец, общая площадь здания составляет 600 квадратных метров, участок земли оформлен в частную собственность и равен 1,3 тыс. кв. метров. Здание было построено в 1977 году. Судя по фотографиям, на территории имеется просторный гараж и несколько хозяйственных построек.

Коммерческий объект имеет кабинетную планировку. Некоторые комнаты уже сданы в аренду, принося владельцу ежемесячный доход.

Отметим, что на стене одного из кабинетов висит флаг Каталонии – непризнанной мировым сообществом страны, которая пытается отделиться от Испании уже почти сотню лет.

Двухэтажный офисный комплекс продавец оценил в 50 млн рублей.