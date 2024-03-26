Регулярный рейс между двумя городами могут запустить уже в 2025 году.

Регулярный рейс между двумя городами могут запустить уже в 2025 году.

Губернатор Виталий Хоценко в очередной раз заявил о возможном запуске прямого рейса между Омском и Минском.

Глава региона, который находится в Белоруссии, на встрече с президентом Александром Лукашенко обсуждал запуск рейса с 2025 года. Об этом Хоценко рассказал журналистам после встречи с белорусским лидером.

– Будем стараться сделать так, чтобы такой рейс удался, – приводит слова омского губернатора БЕЛТА.

По словам Хоценко, сейчас идет подбор компании, которая могла бы летать по этому маршруту.

Ранее возможность запуска прямого рейса между Омском и Минском обсуждалась на встрече Виталия Хоценко и посла Белоруссии в России Дмитрия Крутого.