Омск-Информ
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·Политика

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой сегодня работал в Омске.
В Омск приехал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что обсудил с послом план развития взаимодействия. Эта программа, по словам Хоценко, должна быть максимально полезна для омских предприятий и представителей бизнеса.
– Сейчас у нас очень много отраслей, где работа уже настроена, но еще есть куда стремиться. Взяли в проработку вопрос запуска регулярного авиарейса из Омска в Минск и обратно, – написал в своем ТГ-канале Хоценко.
Вскоре по приглашению главы Беларуси Александра Лукашенко в Минск планируется отправить делегацию от Омской области.
·Политика

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой сегодня работал в Омске.
В Омск приехал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что обсудил с послом план развития взаимодействия. Эта программа, по словам Хоценко, должна быть максимально полезна для омских предприятий и представителей бизнеса.
– Сейчас у нас очень много отраслей, где работа уже настроена, но еще есть куда стремиться. Взяли в проработку вопрос запуска регулярного авиарейса из Омска в Минск и обратно, – написал в своем ТГ-канале Хоценко.
Вскоре по приглашению главы Беларуси Александра Лукашенко в Минск планируется отправить делегацию от Омской области.