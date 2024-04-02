Администрация города намерена выяснить, кто подбрасывает мусор в контейнеры омичей. Для этого организует проверку.

Администрация города намерена выяснить, кто подбрасывает мусор в контейнеры омичей. Для этого организует проверку.

В мэрии Омска прокомментировали ситуацию, связанную с переполняемостью контейнеров для сбора ТКО и работой дорожной службы. Ранее один из жителей города Никита Румянцев в социальных сетях рассказал, что недобросовестные сотрудники УДХБ после уборки общественных территорий подбрасывают в контейнеры мусор. Для доказательств он даже представил фото и видео. Как заверили в ведомстве, по факту рассказанного проведут проверку.

Но у мэрии нет уверенности, что мусор подбрасывали именно сотрудники УДХБ.

– На видео – люди, дающие комментарий, без лиц, не предъявляют никаких документов. Видео со сбросом мусора не содержит госномеров, поэтому также это могла быть спецтехника какого угодно предприятия, и огульно обвинять во всем УДХБ нелогично, – говорится в комментарии.

Также отмечается, что мусор в черте города собирают не только сотрудники УДХБ, но и управляющие компании, а также различные частные организации.